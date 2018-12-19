Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren eski emniyet müdürüne yakalama kararı

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Celal Yılmaz katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan Sülüşoğlu'nun Ailesi de duruşmaya 'şikayetçi' sıfatıyla katıldı. Sülüşoğlu Ailesi'nin Avukatı, "Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ediyoruz. Yargıtay yanlışı düzeltmiştir. Sanık hakkında derhal tutuklama kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

"TUTUKLAMA TALEBİNİN REDDİNİ TALEP EDERİZ"

Sanık Avukatı ise, Yargıtay Bozma İlamını kabul etmediklerini belirterek, "Meşru savunma ve zorunluluk hali" kapsamında değerlendirilme yapılarak önceki kararda direnilmesini talep ederek, "Hukuki tartışılması halen mevcut olan konuda sonucun lehimize olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle tutuklama talebinin reddini talep ederiz" diye konuştu.

SAVCI DA TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet Savcısı da "Sanığın üzerine atılı suçun niteliği, sanığın kaçma ihtimalinin bulunması, duruşmaları takip etmediğinin görülmesi, dosya kapsamı nazara alınarak hakkında yakalama emri çıkarılması eksik hususların giderilmesi talep olunur" şeklinde mütalaasını açıkladı. Mahkeme heyeti de dosya içeriği ve Yargıtay bozma ilamını dikkate alarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. Duruşma 2019 yılının Nisan ayına ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

17 Ağustos 2015 tarihinde Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eskİ İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Yılmaz 26 Ağustos tarihinde tahliye edilmiş, 19 Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı ilk mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yılmaz, 3 Şubat 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında, "Cezalandırılmasına yer olmadığına" karar verilerek, tahliye edilmişti. Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, sanığın, "Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirerek iki üyenin kararına muhalefet etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise Haziran ayında yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında olay yerine silahla gelen maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun silahını kurduktan sonra olay yerindeki güvenlik görevlileri ile konuşmaya başladığı belirtilerek, bu sırada kendisi ile konuşan güvenlik görevlilerinin arkasında olan sanığı henüz fark etmediğini kaydetti. Kararda şu ifadelere yer verilmişti: "Sanığın belinden çıkarıp mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafa bölgesine doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı, silahın namlusu maktüle dönükken tabancasıyla tekrar doldur -boşalt silahtaki tutukluluğu gideren sanığın maktule ateş etmeye başladığı, bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu, olayda maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik fiili silahlı bir saldırısının bulunmadığı aşamada maktulün sanığı silahla saldırıp öldürdüğü anlaşılmakla meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği..." Yargıtay'ın bozma kararında maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun elinde silah bulunduğu halde sanık Celal Yılmaz'a yönelik fiili bir saldırıda bulunmadığı aşamada sanık Celal Yılmaz'ın silahla saldırıp Sülüşoğlu'nu öldürdüğünü vurgulanmıştı. Kararda, "Meşru müdafaa koşullarının kabul edilemeyeceği, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği" belirtilmişti.