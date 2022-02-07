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Eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

Çorum'da boşandığı karısına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:09
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Alınan bilgiye göre Mahmut Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Sokak'taki evine gitti. Sokakta eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

Mahmut Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.

Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç'yi gözaltına aldı.

Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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