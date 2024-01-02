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  • Eski eşi tarafından tüfekle vurulan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Güncel

Eski eşi tarafından tüfekle vurulan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de eski eşinin tüfekle vurarak yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA2 Ocak 2024 Salı 13:43 - Güncelleme:
Eski eşi tarafından tüfekle vurulan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Çayırova ilçesinde dün eski eşi Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı yaralanmıştı. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.

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