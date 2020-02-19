Eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı: 'Oğlumun 'baba yapma' dediğini hatırlıyorum'

DHA 19 Şubat 2020 Çarşamba09:55 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:55

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, İstasyon Mahallesi 30450 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şeker, boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Burcu T. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Burcu T., alt katta yaşayan babasının evine gitti. Eski eşinin peşinden giden Şeker, Burcu T.'yi 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

'BENİ ESKİ EŞİM BIÇAKLADI' DEDİ



İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Hakan Şeker'i gözaltına aldı. Bilinci açık olan Burcu T. de polise, 'Beni boşandığım eski eşim bıçakladı' dedi.

Ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen ardından Konya'ya sevk edilen Burcu T., hayati tehlikeyi atlatamadı. Hakan Şeker ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Hakan Şeker poliste verdiği ifadesinde, aynı zamanda dayısının kızı olan Burcu T. ile 2010 yılında evlendiklerini 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları olduğunu, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl önce ayrıldıklarını anlattı. Şeker ifadesinde, "Boşanmamıza rağmen eşim ve çocuklarımla birlikte aynı evde kalmaya devam ediyorduk. Ben evliyken eşimin beni aldattığını öğrendim. Ben boşanmamıza rağmen çocuklarımın annesi olduğu için kendisi ile uygun bir dille konuşarak neden böyle bir şey yaptığını sordum. O da bana şeytana uyduğunu, bir daha olmayacağını söyledi" dedi.

TELEFONUNDA MESAJLARI GÖRDÜM

Olay günü Burcu T.'nin telefonunda başkalarıyla olan mesajlarını ve fotoğraflarını gördüğünü ileri süren Şeker, "Burcu çalıştığı işten ayrıldı. Bir gece önce Burcu, 'Tek başıma bir hayat kurmak istiyorum’ dedi. Ben de ona gerekenleri söyledim ama beni dinlemedi. Sabah uyandığımda Burcu'nun telefonuna baktım, başkalarıyla mesajlarını ve resimlerini gördüm. Kahvaltıda eski kayınvalidem ve çocuklar da vardı. Burcu ile yine başkalarıyla görüşmesinde dolayı tartışmaya başladık. Kahvaltıdan sonra çocuklar dedelerine indi. Burcu da gitmek isteyince, tartışarak evden çıkıp, birinci kattaki babasının evine gittik. Tartışırken bir anda kendimden geçmişim. Bir ara oğlumun 'Baba yapma' dediğini hatırlıyorum. Kendime geldiğimde eski eşimin yaralandığını görerek, hemen 112'yi aradım. 112 görevlileri gelinceye kadar bir sıkıntı olabilir diye bekledim. Eski eşimin evliyken ve boşandıktan sonra beni aldatmasına inanamadım. Eski eşimi bıçakladığımı tam olarak hatırlamıyorum" diye konuştu.