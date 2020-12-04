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Eski eşini kaçıran adam bir kişiyi de yaraladı, polisin takibi sonucu yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini otomobille kaçıran şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı. D.İ'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA04 Aralık 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 16:38
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Balatçık Mahallesi'nde bekleyen S.D, eski eşi D.İ. ile evden çıkıp otomobile binen C.B'ye pompalı tüfekle ateş etti. C.B. yaralanırken S.D, D.İ'yi kiraladığı otomobile bindirip kaçırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

C.B, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incele yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını belirlediği kiralık otomobili takibe aldı.

Şüpheli S.D'nin yönetimindeki otomobil, Menemen ilçesinde durduruldu. D.İ. ile şüpheli S.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

D.İ'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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