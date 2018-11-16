Eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında yakalama kararı çıkartıldı Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan Basri Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.