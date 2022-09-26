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Eski komşusunu satırla öldürdü... Tutuklandı

Bakırköy'de eski komşusunu çalıştığı iş yerinde satırla öldürdüğü belirlenen şüpheli, tutuklandı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
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Şenlikköy Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen eski komşusu Celal Kılıç'ı (40), çalıştığı fırında satırla öldüren şüpheli Necat D. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılan şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Necat D'nin, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- OLAY

Bakırköy'de 23 Eylül Cuma günü Şenlikköy Mahallesi'nde bir fırında çalışan Celal Kılıç, yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen eski komşusu Necat D. ile tartışmış, bu kişinin satırla saldırması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüpheli Necat D'yi Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinde yakalayıp gözaltına almıştı.

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