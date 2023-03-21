Eski Maliye Bakanı Şimşek: İstenen katkıları vermeye her zaman hazırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Şimşek açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezinde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri için çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.