İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4
  • EURO
    32,5441
  • ALTIN
    1955.03
  • BIST100
    7299.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı
Güncel

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.

  • MKE Ankaragücü Kulübü
  • Faruk Koca
  • tahliye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.