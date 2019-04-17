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Eski ÖSYM Başkanı Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demir, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı.

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