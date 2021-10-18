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23 eski Polis Akademisi öğrencisine gözaltı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:52
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Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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