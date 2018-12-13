Eski savcı Bozkurt 15 Temmuz öncesinde 'ihtilal'den bahsetmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpas davalarından "Ergenekon"da gizli tanık "Efe" adıyla beyanları alınan eski savcı Bayram Bozkurt'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Davada tanık olarak dinlenen Cengiz Güneş, Bozkurt'un 15 Temmuz 2016 öncesinde, herkesin yanında "Türkiye'de ihtilal olabileceğinden" bahsettiğini bildirdi.

Bozkurt hakkındaki davanın görülmesine Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Bozkurt'un hazır bulunmadığı duruşmaya eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve avukatları katıldı. İzmir'de olan Bozkurt'un avukatı ile ise telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada söz alan Cihaner, davaya müdahillik talebinde bulunarak, "FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesi, bu şahsın bize kurduğu kumpasla başlamıştır. Ondan sonra HSYK'nin yapısı değiştirilmiştir. Bu davada yargılamanın etkin olması için katılma talebimizin kabulüne karar verilmesi gerekir." dedi.

Cihaner'in avukatlarından Bülent Yücetürk, müvekkilinin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısıyken yaşadıklarında sanığın etkin rolü olduğunu ifade ederek müdahillik taleplerinin kabulünü istedi.

Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki davanın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan açıldığını, bu suça ilişkin TCK'nın 314. maddesinin, kanunun "Devletin güvenliğine ilişkin suçlar" bölümünde yer aldığını, atılı suçtan zarar görenin "devlet" olduğunu belirterek, istemin reddini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bozkurt'un, Erzincan'da "örgüte yardım", "yalan tanıklık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığını, Cihaner'in bu davada müdahil olduğunu, bugünkü davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığını, bu suçun mağdurunun kişiler değil, devlet olduğunu belirterek, müdahillik istemini reddetti.

15 Temmuz öncesinde darbeden bahsediyormuş

Duruşmada emekli cumhuriyet savcısı Cengiz Güneş "tanık" olarak dinlendi. Güneş, 2003-2004'te tanıdığı birinin Bozkurt'u getirerek, "temiz, ahlaklı biri olduğunu" söylediğini ve yardımcı olmasını istediğini, kendisinin de yardımcı olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, Bozkurt'un İzmir'de verdiği ifadeleri hatırlatarak 15 Temmuz 2016'dan önce kendisinin yanında "ihtilalden" bahsedip bahsetmediğini Güneş'e sordu.

Güneş, soruya, "Herkesin içinde söylüyordu, yalnız benim yanımda değil. Mesela kahvede oturuyoruz, yanımızda üç beş kişi var, 'Darbe olabilir' diyordu, darbe olacağını söylemiyordu. 'Darbe olabilir, bu gidişat iyi değil falan filan..." karşılığını verdi.

"Bu kanaate nasıl ulaştığını sormadınız mı?" sorusuna Güneş, "Pek çok öyle konuşan var. Ciddiye alma durumuyla ilgili bir şey. Yaşımı başımı bulmuş bir adamım. Herkesin her dediğine inanacak birisi değilim" şeklinde yanıt verdi.

Güneş, Bozkurt'un yanında FETÖ aleyhinde konuştuğunu, onun ise sessiz kaldığını, bazen de söylediklerini tasdik ettiğini anlattı.

Tutuklu bulunduğu sırada Bozkurt ile birlikte cezaevinde kalan bazı kişilerin de "tanık" olarak dinlenmesinin ardından söz alan sanık avukatı Süleyman Çetintulum, müvekkili ile bir süre önce görüştüğünü, duruşmaya geleceğini söylediğini ancak iki gün önce duruşmaya gelemeyeceğini bildirdiğini anlattı.

Çetintulum, tutuklanmama güvencesi verilmesi halinde müvekkilinin duruşmaya geleceğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, savcının da talebi doğrultusunda Güneş hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesine, bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek, davayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bozkurt, savunmasının alındığı ilk celsenin sonunda adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, itiraz üzerine Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.