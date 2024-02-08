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Eski sevgilisini öldüren katil: Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum

Samsun'da, bir süre ilişki yaşadığı Muradiye Terzi'yi (31) sevgili oldukları dönemde verdiği paraları geri isteyip alamadığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren Murat Demir (43), tutuklandı. Demir ifadesinde, 'Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada patladı' dedi.

DHA8 Şubat 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Eski sevgilisini öldüren katil: Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum
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Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. Apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı" dedi.

MURAT DEMİR, ÇIKARILDIĞI HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDI

Murat Demir'in, Muradiye Terzi'ye sevgili oldukları dönemde ara ara para verdiğini söylediği, son dönemde aralarının bozulması üzerine paraları geri istediği ve tartışmanın da bu yüzden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu arada, T.Y. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

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