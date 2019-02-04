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Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl hapis cezası verildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi İbrahim Kır'a, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

  • AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi İbrahim Kır, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Kır, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Kır, beraatini istedi.

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanık İbrahim Kır hakkındaki kararı açıkladı.

Oy birliğiyle alınan kararı, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ okudu.

Karara göre, sanık İbrahim Kır'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca ceza altıda bir oranında indirim yapılarak 10 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Suçlamalar
Esas hakkındaki mütalaada, örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği belirtilen sanık İbrahim Kır'ın, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara katıldığı ve gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı, dava takibi konusunda faaliyet yürüttüğü, talimatlar doğrultusunda örgütün ilgilendiği dava ve soruşturmalarla ilgili görüş hazırladığı ifade edilmişti. 

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