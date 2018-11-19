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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı.

  • AA
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 subay ve 6 astsubay hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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