Eskişehir'de 22 kişiyi dolandıran şahıslara 150 yıla kadar hapis talep edildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini siyasetçi, devlet görevlisi, ve MİT personeli olarak tanıtarak 22 kişiyi dolandıran şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlar sonucunda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suça karıştığı belirlenen 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, kendilerini çevrelerindeki insanlara, siyasetçi, devlet görevlisi ve MİT personeli olarak tanıtan şüphelilerin, 'Sınavsız kamu kurumlarına işçi ve memur yerleştirme', 'Görev başında olan memurların istedikleri yerlere atama ve tayin işlemlerini yapma', 'SGK primi eksik olan kişileri emekli etme', 'İcra borcu olanların icra borçlarını silme', 'İcradan yarı fiyatına araba alma' ve 'yüklü miktarda hibe ve kredi kullandırma' şeklinde vaatlerde bulunarak para talep ettikleri belirtildi.

150 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ



İddianamede, bahse konu suçu işledikleri ve 22 kişiye toplamda 1,5 milyon TL mağduriyet oluşturdukları belirlenen 11 şüpheli hakkında farklı sürelerde hapis talep edildi. Şüphelilerden, 3'ü hakkında 10 yıla kadar, 2'si hakkında 20 yıla kadar, 1'i hakkında 50 yıla kadar, 1'i hakkında 60 yıla kadar, 1'i hakkında 70 yıla kadar, 1'i hakkında 80 yıla kadar, 2'si hakkında 150 yıla kadar hapis cezası istendi.