Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan U.B.G., A.G., S.İ. ve S.G.'yi yakaladı. FETÖ/PDy'nin haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şubesi'ne götürüldü.
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