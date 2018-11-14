Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan U.B.G., A.G., S.İ. ve S.G.'yi yakaladı. FETÖ/PDy'nin haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şubesi'ne götürüldü.