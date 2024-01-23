Eskişehir'de 72 yaşındaki kadının şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Zafer Mahallesi Özen Sokağı'nda yaşayan Safinaz Ayten (72), eşi ve oğlu tarafından dün akşam evlerine geldiklerinde salonda hareketsiz bulundu.

Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin araştırmaları sonucu Ayten'i öldürdüğü öne sürülen şüphelinin M.U. olduğu belirlendi.

Safinaz Ayten'in eşiyle bir kerestecide çalıştığı ve maktulün evinde altın olduğunu öğrendikten sonra eşinin anahtarını gizlice temin ederek eve girdiği tespit edilen M.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentteki bir hastanede hasta nakil ambulansında şoför olarak da çalıştığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Çelik yelek giydirilen ve üzerindeki "hasta nakil" yazan üniformayla geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesi'ne getirilen M.U'nun buradaki işlemleri devam ediyor.

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Safinaz Ayten'in oğlu ve eşi tarafından ikamet ettiği evinde ölü olarak bulunmasıyla soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiği ve Ayten'in evine yüzü kar maskeli, elleri eldivenli bir şüphelinin girdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin kamera kayıtlarından incelenerek M.U. isimli şahıs olduğunun anlaşıldığı, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, yapılan aramada kar maskesi, eldiven ve bir miktar paranın ele geçirildiği, şüphelinin maktulün evine anahtarla girdiği, kolundaki bileziği alarak bir kuyumcuya sattığı, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."