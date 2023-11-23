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  • Eskişehir'de bir evi silah atölyesin çeviren 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de bir evi silah atölyesin çeviren 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince, kaçak silah imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
Eskişehir'de bir evi silah atölyesin çeviren 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde kaçak silah üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.

Silah atölyesine dönüştürüldüğü belirlenen adresteki aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 24 silah sürgüsü, 15 silah gövdesi, 10 namlu, taşlama motoru, matkap, hassas terazi, çok sayıda şarjör ve imalatta kullanılan malzemeler ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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