Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

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Eskişehir'de CHP'nin yönetimine kayyum atandı

Eskişehir'de görevden alınan eski CHP İl Başkanı Rabia Akman’ın başvurusu üzerine 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, parti yönetimine olağanüstü kongreye gideceği tarihe kadar 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi.

  • DHA
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Eskişehir'de CHP İl Başkanı Rabia Akman, geçen yıl Kasım ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alındı, yerine ise CHP'nin eski il başkanlarından Abdulkadir Adar atandı. Görevden alınan Akman, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak olağanüstü il kongresi yapılmak üzere il yönetimine kayyum atanmasını istedi. Davanın üçüncü duruşmasına eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.
 
 
Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi. Eskişehir CHP il yönetimi, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından üst mahkemeye itiraz edecek ve kabul edilmemesi durumunda, kayyum ataması partiye tebliğ edilerek 45 günlük süreçte olağanüstü kongreye gidilecek.

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