İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9767
  • EURO
    32,7964
  • ALTIN
    1951.98
  • BIST100
    7740.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de etkili olan kar yağışı zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı
Güncel

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı
ABONE OL

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kent gece boyu devam eden kar nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam etti.

Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Polis ekipleri güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için görev aldı. Ekipler, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan kent merkezinin bazı caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.

Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de giren, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok yapıyı bünyesinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesi ve çevresi dronla görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.