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Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

AA30 Nisan 2024 Salı 21:55 - Güncelleme:
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.

Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.

Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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