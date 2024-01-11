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Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir firari hükümlü yakalandı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlünün, Tepebaşı ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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