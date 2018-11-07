Eskişehir'de FETÖ sanığı 3 kadına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuksuz yargılanan Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi.
Mahkeme savcısı ise, sanıkların ByLock programını kullandıklarının belirlendiğini, bu nedenle cezalandırılmalarını talep etti. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Arife Demir, Sema Eriş ve Fatma Candemir'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6'şar yıl, 3'er ay hapis cezasına çarptırıp yurt dışına çıkış yasağı verdi.
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