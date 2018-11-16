Eskişehir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullanan çift yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda asistan olarak görev yapan S.G. ile serbest meslek sahibi eşi Serdal G. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

"ByLock" kullandıkları iddia edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serdal G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.