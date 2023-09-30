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Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
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Dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağış dolayısıyla kentin birçok noktasında hasarlı trafik kazaları oldu. Çevre yolundaki Kartal Alt Geçidi'nde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri, alt geçitte biriken su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan Emek Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Bulvarı'nda 2 aydınlatma direği, yağış sebebiyle devrildi.

Belediye ve trafik ekipleri, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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