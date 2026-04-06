6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • Eskişehir'de peş peşe iki kaza: Minibüs, kamyonet ve ticari araçla çarpıştı
Eskişehir'de peş peşe iki kaza: Minibüs, kamyonet ve ticari araçla çarpıştı

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bir kamyonetle çarpışan minibüs kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Zincirleme kazada 10 yaşındaki çocuk dahil 4 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Kamyonetle çarpışan minibüsün ters yöne geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i 10 yaşında çocuk 4 kişi yaralandı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Eskişehir'de bir kamyonete çarptıktan sonra ters yöne giren minibüsün başka bir araçla çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kenter Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battal T. idaresindeki 26 AT 412 plakalı kamyonet, Ali Osman G. idaresindeki 45 C 2418 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yolun karşı şeridine geçerek, M.G. (45) idaresindeki 26 ZA 886 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Minibüs, kaldırama çarparak durabildi.

Kazada ticari araçta ve minibüste bulunan M.G. (45), E.G. (10), N.Ö. (72) ve M.Ö. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

