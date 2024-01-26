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Eskişehir'de sokak kedisini öldürün bir kişiye ev hapsi cezası verildi

Eskişehir'de bir sokak kedisini süpürge sopasıyla döverek öldüren şahsa ev hapsi cezası verildi.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Eskişehir'de sokak kedisini öldürün bir kişiye ev hapsi cezası verildi
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Odunpazarı ilçesinde bir apartman girişinde duran sokak kedisini süpürge sopasıyla döven A.Ç. isimli şahıs, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Karakolu'na yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alındı. Şahıs hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da şikayet oluşturuldu. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

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