Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Roma dönemine ait çeşitli tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
- İHA
Yapılan açıklamaya göre; tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalmamlar neticesinde Mahmudiye ilçesi Türmenmecidiye mahallesinde ikamet eden B.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait, 16 santimetre yüksekliğinde ve 8 santimetre genişliğinde oymalı bir adet sütun başlığı, 8 santimetre çapında iki adet el yapımı mermer topuz, bir adet pişmiş topraktan yapılmış testi parçası ele geçirildi. Şüpheli B.D. yakalanırken, ele geçirilen tarihi eserler Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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