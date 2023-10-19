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Eskişehir'de tefecilere operasyon: 5 yakalama

Türkiye genelinde düzenlenen Kafes Operasyonu'nda Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ‘Tefecilik' yaparak vatandaşların 9 milyon TL değerinde mağduriyet yaşamasına neden olan 5 şüpheli yakalandı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Eskişehir'de tefecilere operasyon: 5 yakalama
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Yurt genelinde başlatılan Kafes Operasyonu çerçevesinde Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Tefecilik' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yüksek faizle borç para vererek senet imzalatan ve icra takibiyle vatandaşları mağdur eden 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşlara 9 milyon TL değerinde mağduriyet yaşattığı tespit edilen şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve kimlik fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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