Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 3 kişinin baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri ve zorla paralarını aldıkları duyumu üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelilerin senetle borç para verdikleri kişilerden alacaklarını cebir ve şiddetle katladıkları ve mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

"Şehit J.Tğm.Şafak Evran" ismiyle düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 6 milyon lira değerinde 6 isme yazılmış senet, isme yazılmış senet fotokopisi, 1,5 milyon lira değerinde tapu senedi, 95 boş senet, 13 adet 9 milimetre çapında fişek, kelepçe, 3 bin 110 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve Y.T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "tefecilik" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.