Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.U, T.G. ve Ö.V'ye ait ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 senet, 3 banka çeki, 8 tapu senedi aslı, 4 tapu senedi fotokopisi, 4 farklı kişilere ait banka kartı, satış sözleşmesi, 9 bin 900 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ve 4 şarjör ile çok sayıda evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen 3 şüpheliden Ö.V, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen T.G. ile M.U. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi konusunda vatandaşlara büyük görevlerin düştüğünü belirterek, 155 Polis İmdat Hattının 24 saat halkın hizmetinde olduğunu kaydetti.

Kişilerin emek ve kazançları üzerinden haksız kazanç elde eden bu tür kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği bildirildi.