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Eskişehir'de toplu taşımaya zam

Eskişehir'de ulaşıma bir zam daha geldi. 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren yeni uygulanacak ulaşım tarifeleri vatandaşın tepkisini çekti.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Eskişehir'de toplu taşımaya zam
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla toplu taşıma ücretlerinde 23 Ekim Pazartesi gününden geçerli olmak üzere artışa gidileceğini duyurdu. Geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam Eskart ücreti 12 TL'den 15 TL'ye, indirimli Eskart ise 6 TL'den 7,50 TL'ye yükseltildi. Eskişehirliler, kent içi ulaşıma yönelik yapılan bu ücret artışını değerlendirdi. Bazı vatandaşlar alınan kararı olumlu karşıladığını belirtirken, bazıları ise ücret artışını yüksek olduğunu ifade etti.

"ESKİŞEHİR GİBİ BİR YERDE 15 LİRA ULAŞIM ÜCRETİ GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ"

Eskişehir gibi kentte 15 lira ulaşım ücretinin pahalı olduğunu belirten Muammer Koç isimli vatandaş, şehirde her yere yayan gidilebileceğini dile getirdi. 48 seneden beri Eskişehir'de yaşadığından bahseden Koç, kente hizmet yapılmadığını savunarak, "Eskişehir gibi bir yerde 15 lira gerçekten çok kötü. İstanbul'da 15 liraya 10, 20, 30 kilometre gidiyorsun, doğal bir şey. Ama burada her yer yaya gidilecek şekilde. Büyükerşen tadını kaçırdı. Eskişehir halkı için de çok güzel. Çünkü 20 senedir bu adamı burada tutuyor, 25 seneye devam edecek. Ben Eskişehir'e geleli 48 sene oldu, hiçbir değişiklik olmadı. Bir Hasan Polatkan Caddesi oldu, onunla da ilgisi yok. Bir alt geçit, üst geçit yaptığı yok. Eskart ücretini 15 lira değil 30 lira yapsa Büyükerşen yine kazanacak. Bu gençliğe, bu millete yazık. Ama Eskişehir halkı 15 lira da 20 lira da yapsa hiç sesini çıkarmaz. Trafik her tarafta kitleniyor. Çözüm bulunması gerek" ifadelerini kullandı.

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