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Eskişehir'de uyuşturu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde 2 şüpheli Uyuşturucu Madde Kullanmak, 3 şüpheli de Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından toplamda 5 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda ise 57,04 gram esrar ele geçirildi. Diğer yandan 3 şüphelinin yarın adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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