Eskişehir'de uyuyan abisini tüfekle vurarak öldüren çocuk tutuklandı

Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki bir evde Arda E'nin tüfekle başından vurulması sonucu ölümüne ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan kardeşi T.E'nin (16), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli T.E, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde bir evde ikamet eden T.E, dün sabah yatağında uyuyan ağabeyi Arda E'ye (22) tüfekle ateş ederek başından vurmuş, Arda E. olay yerinde hayatını kaybetmiş, T.E. ise gözaltına alınmıştı.