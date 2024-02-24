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Güncel

Eskişehir'de vatandaşa gönderilen mesaja AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu'ndan tepki: Uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Eskişehirli vatandaşlara musluk suyunun içilebilir olduğunu iddia eden bir kısa mesaj gönderdi. Gelişmeyi değerlendiren AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 'Vatandaşın sağlığıyla oynayıp, çeşmelerden su içilebilir diye mesaj atmayın. Madem içilebilir oluyordu, 25 yıldır neden yapmadınız da vatandaşı damacana suya mahkum ettiniz?' diye sormazlar mı?' dedi.

IHA24 Şubat 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Eskişehir'de vatandaşa gönderilen mesaja AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu'ndan tepki: Uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın
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Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Eskişehirli vatandaşlara musluk suyunun içilebilir olduğunu iddia eden bir kısa mesaj gönderdi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldiği organizasyonda, 'Kıymetli abonemiz, musluktan akan suyumuz valiliğe bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir. İçilebilir, meyve ve sebze yıkanabilir, yemekte kullanılabilir. Son günlerde aksi yönde yapılan spekülasyonlara itibar etmeyiniz' ifadelerine yer verilen kısa mesaja tepki göstererek, eleştirdi.

"VATANDAŞI DAMACANA SUYA MAHKUM ETTİNİZ"

Mevcut belediyenin 25 yıldır vatandaşları ayrıştırdığını, mahallelere eşit hizmet götürmediğini ve bunun üstüne halk sağlığıyla ilgili büyük bir sorun oluşturabilecek açıklamalar yaptığını ifade eden Hatipoğlu, "Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında projelerimizin bir kısmını açıkladığımızı görüyorsunuz. Bu projelerimizden birisi de su sorunuydu ancak bugün enteresan bir olay oldu. Göreve geldiğimizde 2 yıl içerisinde gerekli yatırımları yaparak, musluk suyunun içilebilir hale geleceğini söyledik. Mevcut belediye bizim anlattığımız su projesini duyunca, hiçbir yatırım yapmadan herkese 'su içilebilir' şeklinde mesaj attı. Madem içilebilir oluyordu, 25 yıldır neden yapmadınız da vatandaşı damacana suya mahkum ettiniz?' diye sormazlar mı? Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın" dedi.

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