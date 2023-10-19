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Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 246 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, başka bir ilden Eskişehir'e gelen tır durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından tırda yapılan aramada, 246,72 gram metamfetamin, 0,80 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Çalışma sonucunda olayla ilgili Ö.Ö., O.G., E.Y. ve H.A. isimli 1'i kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, E.Y. isimli şüpheli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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