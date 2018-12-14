Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan eski polisler G.D, Hakan U, Selçuk K. ile Baki K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Hakan U, Selçuk K. ve Baki K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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