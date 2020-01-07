07.01.2020 14:10 - Güncelleme: 07.01.2020 14:10

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölümü ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam Atv yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında araştırmalar hız kazandı. Yeni yıl tatili sebebi ile pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam Atv yayın akışında yer almadı. Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Goosebumps: Canavar Firarda - Yabancı Sinema ekranlara gelecek.





EDHO YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yılbaşı tatiline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için resmi bir açıklama yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.ki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.





Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.