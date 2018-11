Eşsiz Baharatları İle Zengin Hint Mutfağı Yeniden Shangrı-La Bosphorus, Istanbul’da!

Birçok farklı dine ev sahipliği yapan, kültürüyle, müzikleriyle, gelenekleri ve Bollywood’u ile adından sıkça söz ettiren Hindistan, eşsiz baharatların lezzet kattığı yemekleriyle de dikkat çekiyor. Shangri-La Bosphorus , Istanbul ’un dünya mutfaklarını misafirleriyle buluşturduğu IST TOO restoran , geçtiğimiz sene büyük ilgi gören Hint yemek festivalini, bu yıl da Shangri-La New Delhi otelden konuk şefler olarak gelen Varun Kumar ve Sachin Kumar liderliğinde hayata geçiriyor. Kişi başı set menü fiyatı 205 TL olan Hint Yemekleri Festivali 3 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında IST TOO restoranda baharat severleri bekliyor.

Fırınında kızarmış, yoğurt ve dövülmüş hint baharatları ile marine edilmiş tavuk budu Bhatti ka Murgh Tikka , tandır fırınında ev usülü, dövülmüş hint baharatları ile marine edilmiş kuzu incik Nali korma , limon suyu, acılı yoğurt ve garam masala baharatıyla marine edilmiş Karides Sunheri Jhinga , taze çekilmiş Hint baharatları, arpacık soğan ve köri yapraklarıyla hazırlanmış , levrek balığı, Malabar fish curry

ve Kuzey Hindistan’a özgü aromatic hint baharatları ve safran ile servis edilen Nali Korma festivalin önde gelen lezzetleri arasında kendini gösteriyor.

Farklı pişirme teknikleri ve tatlarıyla, sarımsaklı, peynirli ve tereyağlı Hint ekmekleri de Shangri-La Bosphorus, Istanbul, IST TOO Hint Yemekleri Festivali lezzetlerine eşlik ediyor!