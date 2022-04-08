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Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu çöktü... Et ve Süt Kurumu: Randevu talebine cevap verildi

Et ve Süt Kurumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kılıçdaroğlu'na Tarım ve Orman Bakanı ile görüşmeniz daha uygun cevabı verildi. Kılıçdaroğlu'nun kurumun önüne gelip açıklama yapması kamuoyunun takdirinde.' denildi.

DHA8 Nisan 2022 Cuma 13:39 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 14:04
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Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi.

Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitmiş, randevusu bulunmadığı gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, Kurum önünde basın açıklaması yapmıştı.

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