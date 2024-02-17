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  • 6. Dünya Etnospor Forumu... Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Kan dökmeye karşı olanlarla hep birlikteyiz
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6. Dünya Etnospor Forumu... Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Kan dökmeye karşı olanlarla hep birlikteyiz

Antalya'da düzenlenen 6. Dünya Etnospor Forumu'nda açıklamalarda bulunan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'Kan dökmeye karşı olanlarla birlikteyiz. 25 farklı ülkeden katılımcılarla bir aradayız.' dedi.

17 Şubat 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
6. Dünya Etnospor Forumu... Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Kan dökmeye karşı olanlarla hep birlikteyiz
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Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Dünya Etnospor Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kan dökmeye karşı olanlarla birlikteyiz. 25 farklı ülkeden katılımcılarla bir aradayız

İnsanlıkla birlikte tüm kötülüklere karşı bugün Gazze'de yaşadığımız trajedi karşısında da birlikteliğimizi kuruyoruz. Bu anlamda hep birlikte savaşa, kan dökmeye karşı olan herkesin yanında birlikte durup bunları durdurmak için birlikte hareket edeceğiz.

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