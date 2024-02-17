Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Dünya Etnospor Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kan dökmeye karşı olanlarla birlikteyiz. 25 farklı ülkeden katılımcılarla bir aradayız

İnsanlıkla birlikte tüm kötülüklere karşı bugün Gazze'de yaşadığımız trajedi karşısında da birlikteliğimizi kuruyoruz. Bu anlamda hep birlikte savaşa, kan dökmeye karşı olan herkesin yanında birlikte durup bunları durdurmak için birlikte hareket edeceğiz.