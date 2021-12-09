Ev eşyası yüklü bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:00

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası yüklü bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

Köpeğin, araçtaki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, çuval ve iki çantada 53 kilo 350 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa K. (38), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.