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Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Esenler'de kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi S.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli S.B, yakalandı.

AA12 Eylül 2023 Salı 15:38 - Güncelleme:
Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi'nde bıçaklı kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Burada inceleme yapan ekipler, tartıştığı kiracısı S.B. tarafından bıçakla yaralandığı ileri sürülen S.A'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli S.B, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

"Kasten yaralama" ve "Güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

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