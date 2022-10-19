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Evde doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu

Bursa'da bir evde tesisattan sızan doğal gazdan etkilenen çift ile 2 çocuğu tedaviye alındı.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Evde doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu
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Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Hacı Bayrakçı (49), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, Hacı Bayrakçı, eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakçı'nın (21) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.

İlk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen aile fertlerinden anne ve kızlarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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