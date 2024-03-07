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Güncel

Evde, işte, sokakta, sahada… Cengiz Holding ‘kadın gücünün yanında'

Cengiz Holding'in desteklediği kadın sporcular ile grubun 7 farklı ilde başarıyla çalışan kadın mühendisleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” filmi için birlikte kamera karşısına geçti. Filmde “Gücümüz birdir bizim” diyen kadınların, bulundukları her sahaya kattıkları değerin eşitlik ve ülke geleceği için önemi vurgulandı.

7 Mart 2024 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Evde, işte, sokakta, sahada… Cengiz Holding ‘kadın gücünün yanında'
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Faaliyette bulunduğu her alanda ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınları önceliklendiren; toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesiyle kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmasına odaklanan Cengiz Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı. Grup, başrolünde azimleri ve başarılarıyla örnek olan, var oldukları alanlarda güçlerini hissettiren kadınlara yer verdiği bu filmi, üreten ve ürettiği değerlerle ilham veren tüm kadınlara ithaf etti.

KADIN MÜHENDİSLER VE SPORCULAR BAŞROLDE

"Gücümüz birdir bizim" mesajına vurgu yapılan filmde, Cengiz Holding'in grup şirketi Eti Bakır'ın desteklediği Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nün kadın hentbol takımı ile şirketin Siirt, Küre, Mazıdağı, Ankara, Samsun, Adıyaman ve Murgul tesislerinde çalışan kadın mühendisleri kamera karşısına geçti. Kadınların güçlü varlığının yer aldıkları her alanda kattığı değeri gözler önüne seren filmde; ortak hedefte, yüksek sorumluluk duygusuyla yakalanan başarıları ve gururu paylaşmaları konu ediliyor.

Filmde sözü, ülke ekonomisinde üretime değer katan mühendis kadınlara ve genç kadın sporculara bırakan Cengiz Holding, 'Kadın Gücünün Yanında' yer alma yaklaşımıyla birçok alanda kadınlara desteğini sunmaya devam ediyor. Kadın gücünün ülkenin sosyal ve ekonomik gücüne güç katacağına yönelik farkındalığa dikkat çekilen filmde, daha iyi bir gelecek inşa etmenin yolunun ancak birlikte, işte, sokakta, sahada, evde, kısacası yaşamın her alanında eşit haklarla mümkün olacağı vurgulanıyor. Sorumluluğu ter döktüğü formasında taşıyan hentbolculardan madenin güçlü mühendislerine kadar Türkiye'nin dört bir yanından yüzleri buluşturan film, "Rakip değil, takımız. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" sloganıyla son buluyor.

  • kadın sporcular
  • kadın mühendisler
  • eşitlik vurgusu

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