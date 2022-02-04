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Evde yangın çıktı, dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA4 Şubat 2022 Cuma 10:22 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 10:22
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Dadaloğlu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında yaşayan Hatice Mazı'nın evinden duman çıktığını gören komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, mutfakta hareketsiz yatan Mazı'yı dışarıya çıkardı.

İlk belirlemelerde dumandan etkilendiği tespit edilen Mazı, sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ocaktaki yemeğin alev almasından kaynaklandığı belirlendi.

Mazı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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