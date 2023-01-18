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Eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildia

Osmaniye'de narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildia
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'uyuşturucu madde ticareti' yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmada merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışının yapıldığını belirledi. Adresteki şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi üzerine ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir kısmı soba kazanın baca kısmına saklanmış vaziyette 12 adet satışa hazır halde paketlenmiş toplam 26.89 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza hap, 0.60 gram eroin, 0.25 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 2 adet fişek, 960 TL para ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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