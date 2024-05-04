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  • Evinde cesedi bulunan kişiyi 17 yaşındaki oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı!
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Evinde cesedi bulunan kişiyi 17 yaşındaki oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı!

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'nde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Evinde cesedi bulunan kişiyi 17 yaşındaki oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı!
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Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, evinde cesedi bulunan Ferdi D'nin ölümünü araştıran jandarma ekipleri, oğlu D.D'yi (17) gözaltına aldı.

D.D'nin ifadesinde, babasını annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tüfekle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ferdi D'den (38) haber alamayan yakınları dün durumu jandarmaya bildirmişti. Eve gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirlemişti.

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