İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
Güncel

Evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanıp çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Y. S. isimli şahıs ile irtibatlı olduğu tespit edilen A. T. isimli şahıs hakkında yapılan çalışmalar neticesinde Gediz ilçesinde ikamet ettiği anlaşıldı. Şüpheli şahıs aynı gün Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, şahsın evinde yapılan aramada, 10 adet sentetik ecza,1 adet bong,1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.